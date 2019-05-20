سباليتي: إما الفوز أمام إمبولي أو الموت.. مصيرنا في أيدينا

إنتر سقط في ملعب سان باولو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة 37 من الدوري الإيطالي، ليصير مقعده في المربع الذهبي مهددا.

وقال سباليتي بعد المباراة لشبكة سكاي: “بدأنا المباراة بشكل جيد، وبعدها ارتكبنا عدة أخطاء في بناء اللعب من الخلف، مما تسبب في اهتزاز شباكنا”.

وأضاف: “يمكن أن نخسر أمام نابولي، ولكن ليس بهذه الطريقة. المباراة المقبلة ستكون نهائية، لا يمكن أن نخطئ فيها”.

وواصل: “قدّمنا مستويات جيدة في الجولات الماضية، ولم تكن النتائج مستحقة دوما. واليوم حاولت القيام بأمر مختلف واستعملت مهاجمين اثنين، لكنهما يمتلكان خصائص متشابهة”.

وحاول سباليتي لملمة شمل فريقه: “مررت بهذه المواقف من قبل، علينا أن نتحلى بالهدوء، وأن نقيّم الأمور بالشكل الصحيح، الفريق ظهر بشكل سيئ اليوم وقد شعر اللاعبون بالإحباط. لا نزال نمتلك مصيرنا بين أيدينا، علينا أن نفوز في آخر مباراة”.

إنتر سيحتاج إلى الفوز في مباراة الجولة الأخيرة أمام إمبولي، دون النظر لبقية النتائج الأخرى.

يقول سباليتي عن المواجهة المقبلة أمام إمبولي الذي يصارع لتجنب الهبوط: “في مباراة إمبولي، إما الفوز أو الموت، علينا أن نظهر شخصيتنا وحدتنا، وان ندخل المباراة بأذهان صافية، وأن نمثّل مدينة ميلانو بالشكل السليم، علينا أن نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا”.

رصيد إنتر تجمد عند 66 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن ميلان صاحب المركز الخامس.

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