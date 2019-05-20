مبابي: حان وقت تحمل مسؤوليات أكبر.. في باريس أو مكان آخر ربما

مبابي حصد جائزتي أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، وأفضل لاعب شاب، المقدمتين من رابطة اللاعبين المحترفين، وتصريحاته على منصة التكريم تسببت في كثير من التفسيرات.

مبابي قال: “هذا هو اللقب الوحيد الذي لم أكن قد حققته. أنا سعيد للغاية، أعيش لحظة مميزة للغاية واستطعت التأقلم مع تغيير مركزي، الآن وصلت لنقطة التحول الثانية في مسيرتي، وقد اكتشفت العديد من الأشياء هنا بالفعل”.

مضيفا: “ربما حانت اللحظة التي يجب أن أتحمّل فيها مزيدا من المسؤوليات، في باريس سان جيرمان ربما، أو في مكان آخر مع مشروع جديد، أشكر الجميع على كل حال”.

لاحقا سُئل مبابي عن تصريحاته في المنطقة الصحفية المختلطة، وأجاب: “قلت ما يجب علي قوله، عليك أن تبعث بالرسائل في مناسبة مماثلة، وقد بعثت برسالتي. إن تحدثت أكثر فلن تكون الرسالة التي أود أن أبعثها”.

مبابي صار أصغر لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، ويتصدر هدافي المسابقة برصيد 32 هدفا.

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