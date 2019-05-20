استمرار تأخر الرحلات بمطار مانشستر بسبب مشكلة في إمدادات الوقود

أعلنت السلطات بمطار مانشستر في بريطانيا اليوم الاثنين أنه من المتوقع حدوث مزيد من حالات التأخير في المطار اليوم، بعد أن أثرت مشكلة في الطاقة على إمدادات الوقود مما أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات قبل يوم واحد.

وجاء في بيان للمطار في وقت مبكر من اليوم أن المهندسين حلوا مشكلة الطاقة وأن معظم الرحلات المجدولة ستعمل كما هو مخطط لها.

وأضاف البيان أنه مع ذلك نتوقع أن يكون هناك عدد قليل من حالات التأخير والإلغاء نتيجة للمشكلات التي واجهها المطار أمس. ودعت سلطات المطار المسافرين إلى التحقق من موقف رحلاتهم مع شركة الطيران الخاصة بهم.

يشار إلى أنه تم إلغاء ما مجموعه 69 رحلة بما في ذلك الرحلات القادمة والمغادرة يوم الأحد بسبب مشكلة الطاقة.

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