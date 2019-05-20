إغلاق والطرق المؤدية لوسط مدينة تاجوراء

ايوان ليبيا – وكالات :

كلف رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، أمس الأحد، وحدة التحري والقبض ووحدة مكافحة الشغب بالإدارة العامة للدعم المركزي فرع تاجوراء، بإغلاق الطريق المُزدوج تاجوراء من الإشارة الضوئية تاجوراء الوسط إلى جزيرة دوران أبوشوشة، وإغلاق كافة الطرق المُؤدية لوسط تاجوراء.

ووفقا لبيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، يأتي «هذا القرار للتخفيف من حِدة الازدحام والحركة المرورية للمركبات الآلية والسماح للعائلات بحرية الحركة على الأقدام وتأمين الطريق المُزدوج وضبط أي مخالفين للقانون».

وأوضح البيان هذا الإغلاق للطريق سيبدأ من اليوم الإثنين في الساعة 8:00 أثناء صلاة المغرب وحتى الساعة 03:30 بعد منتصف الليل.

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