المعاشات التضامنية بالمنطقة الوسطى ليناير وفبراير بالمصارف

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد مدير فرع صندوق التضامن الاجتماعي بالمنطقة الوسطى، يوسف النواري أن حوافظ المعاشات الأساسية التضامنية عن شهري يناير وفبراير الماضيين جرى إيداعها لدى المصارف التجارية في البلدية.

وقال النواري أمس الأحد، إن القيمة الإجمالية للحوافظ المالية للمعاشات الأساسية بالمنطقة تبلغ نحو ثلاثة مليون و620 ألف دينار.

وأشار النواري إلى أن صندوق التضامن الاجتماعي بالمنطقة الوسطى يقوم حاليا بتذليل المعوقات التي تواجه مراكز إعادة تأهيل المعاقين ومدارس الصم والبكم من خلال توفير بعض الإمكانيات اللازمة لهم.

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