مسلحون يقطعون المياه عن طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، توقف ضخ المياه من حقول آبار المياه مساء الأحد، بعد اقتحام مجموعة مسلحة لموقع «الشويرف» وإجبار العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بالتدفق.

وقال الجهاز في بيان نشره عبر صفحته بموقع «فيسبوك» في الساعات الأولى من يوم الإثنين، إن «المسلحين طلبوا إيقاف تشغيل آبار الحقول إلى حين تحقق مطالب لهم».

وأضاف الجهاز أن «سيتم قطع المياه على مدينة طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية والوسطى صباح اليوم الإثنين، وتوقف إعادة ضخ المياه لمدينة غريان وبعض مدن الجبل الغربي الذي كان مبرمج ضمن خطة التشغيل».

وأكد إدارة الجهاز أنه ينأى عن كافة الخلافات والصراعات وأنه جهة خدمية تقدم خدمة الامداد المائي لكافة المواطنين.

وطالب الجهاز، «الجهات الأمنية والعسكرية بالدولة بتحمل مسئوليتها لحماية حقول آبار المياه ومحطات التحكم ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة»

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