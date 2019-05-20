فوائد رحيق النحل

ايوان ليبيا – وكالات :

رحيق النحل أو لقاح النحل عبارة عن مزيج من حبوب اللقاح الزهرة والرحيق والإنزيمات والعسل وإفرازات الشمع والنحل ، يبحث النحل عن الرحيق في النباتات وينقلها إلى خلية النحل ، حيث يتم تخزينها واستخدامها كغذاء للمستعمرة ، ولا ينبغي الخلط بين رحيق النحل ومنتجات النحل الأخرى مثل العسل أو الهلام الملكي أو قرص العسل ، قد لا تحتوي هذه المنتجات على حبوب اللقاح وتحتوي على مواد أخرى.

في الآونة الأخيرة ، اكتسب رحيق النحل أهمية لدى المجتمع الصحي لأنه محمل بالمواد المغذية والأحماض الأمينية والفيتامينات والدهون ويوجد به أكثر من 250 مادة نشطة ، وقامت العديد من الدراسات العلمية بدراسة الفوائد الصحية لرحيق النحل ووجدت نتائج هامة كالتالي .

في رحيق النحل أكثر من 250 مادة فعالة ، بما في ذلك البروتينات والكربوهيدرات والدهون والأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن والإنزيمات ومضادات الأكسدة ويتكون رحيق النحل من التالي :

-الكربوهيدرات: 40 ٪

-البروتين: 35 ٪

– الماء: 4-10 ٪

-الدهون: 5 ٪

-مواد أخرى: 5-15 ٪ وتشمل الفيتامينات والمعادن والمضادات الحيوية ومضادات الأكسدة.

ومع ذلك ، فإن المحتوى الغذائي لرحيق النحل يعتمد على مصدر النبات والموسم الذي يتم جمعه ، على سبيل المثال ، أظهرت الدراسات أن رحيق النحل الذي يتم جمعه من نباتات الصنوبر تحتوي على حوالي 7٪ من البروتين ، في حين أن رحيق النحل الذي يتم جمعه من حزم نخيل التمر يحتوي على ما يقرب من 35% من البروتين ،كما أن رحيق النحل الذي يتم جمعه خلال فصل الربيع له تركيبة مختلفة من حيث الأحماض الأمينية بشكل ملحوظ عن الرحيق الذي يتم جمعه في فصل الصيف.

ارتفاع محتوى مضادات الأكسدة يحمي من الجذور الحرة والأمراض المزمنة ، حيث أن حبوب لقاح النحل أو رحيق النحل محمل بمجموعة واسعة من مضادات الأكسدة ، من بينها الفلافونويد ، الكاروتينات ، الكيرسيتين ، كيمبفيرول والغلوتاثيون ، وتحمي مضادات الأكسدة جسمك من الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة. ويرتبط الضرر الناجم عن الجذور الحرة بالأمراض المزمنة مثل السرطان ومرض السكري من النوع الثاني .

وقد أظهرت بعض التجارب البشرية والحيوانية وبعض الدراسات التي أجريت على أن مضادات الأكسدة الموجودة في لقاح النحل يمكن أن تقلل من الالتهابات المزمنة وتقضي على البكتيريا الضارة ، وتحارب العدوى ، وتقاوم نمو الأورام ، ومع ذلك ، فإن محتوى رحيق النحل من مضادات الأكسدة يعتمد أيضًا على مصدر نباته.

قد تخفض عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع نسبة الدهون في الدم والكولسترول ، فأمراض القلب هي السبب الرئيسي لحدوث عدد هائل من الوفيات في جميع أنحاء العالم ، وترتبط كل من الدهون المرتفعة في الدم وارتفاع الكولسترول في الدم بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب ، ومن المثير للاهتمام أن رحيق النحل قد يقلل من عوامل الخطر تلك ، على سبيل المثال ، أظهرت الدراسات أن رحيق النحل يمكن أن يساهم في تخفيض مستويات الكولسترول في الدم ، وخاصة الكولسترول الضار .

ومع الأشخاص الذين يعانون من قصر نظر بسبب انسداد الشرايين يعمل رحيق النحل على خفض مستويات الكولسترول في الدم مما يساهم في تعزيز رؤيتهم ، بالإضافة إلى ذلك ، فإن مضادات الأكسدة الموجودة في رحيق النحل قد تحمي الدهون من التأكسد. وعندما تتأكسد الدهون يمكن أن تتجمع معا مما يقيد الأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب .

الكبد هو عضو حيوي مسئول عن إزالة السموم من دمك ، أظهرت مجموعة من الدراسات العلمية أن رحيق النحل يعزز من قدرته على إزالة السموم ، فقد عزز رحيق النحل دفاع الكبد عن مضادات الأكسدة وأزال المزيد من السموم ، مثل malondialdehyde واليوريا من الدم .

يستخدم رحيق النحل لعلاج وتقليل الالتهاب والتورم ، تمت مقارنة آثاره المضادة للالتهابات بالعديد من الأدوية المضادة للالتهابات ، مثل فينيل بوتازون ، الإندوميثاسين ، أنجينجين ونابروكسين ، يحتوي رحيق النحل على العديد من المركبات التي يمكن أن تقلل الالتهاب والتورم ، بما في ذلك الكيرسيتين ، مما يقلل من إنتاج أحماض أوميغا 6 الدهنية الالتهابية ، مثل حمض الأراكيدونيك والأكثر من ذلك أن المركبات النباتية في رحيق النحل قد تكبح العمليات البيولوجية التي تحفز إنتاج الهرمونات الالتهابية .

رحيق النحل قد تعمل على تعزيز النظام المناعي مما يساعدك على تجنب الأمراض ، فقد أظهرت الأبحاث أنه قد يقلل من شدة وظهور الحساسية ، كما أنه يقلل بشكل كبير من تنشيط الخلايا البدينة حيث عندما تنشط تلك الخلايا تطلق مواد كيميائية تؤدي إلى حدوث الحساسية ، كما أنه يعمل على قتل البكتيريا والفيروسات المسببة للأمراض والالتهابات .

بشكل عام : يحتوي رحيق النحل على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ، مما يجعلها صحية جدًا للجسم ، وقد ربطت الدراسات بين رحيق النحل ومركباته بالفوائد الصحية مثل انخفاض الالتهاب ، فضلاً عن تحسين المناعة ، وأعراض انقطاع الطمث ، والتئام الجروح ، أخيرًا ، فإن رحيق النحل يمثل إضافة رائعة إلى نظامك الغذائي ويمكن شراؤها بسهولة من المتاجر أو من مربي النحل المحليين.

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