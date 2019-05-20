مقتل 29 سجينا داعشيا و3 حراس في أعمال عنف بأحد سجون طاجيكستان

قالت وزارة العدل في طاجيكستان اليوم الاثنين إن ثلاثة حراس و29 نزيلا سقطوا قتلى في سجن مشدد الحراسة بعد أن بدأ سجناء من متشددي تنظيم داعش أعمال شغب.

وقالت الوزارة إن أعمال الشغب اندلعت في وقت متأخر من مساء أمس الأحد في السجن الواقع بمدينة وحدات الواقعة على بعد عشرة كيلومترات شرقي العاصمة دوشنبه، بعد أن تسلح المتشددون بسكاكين وقتلوا ثلاثة من الحراس وخمسة سجناء.

وأحد المحرضين على العنف هو بحروز جول مراد، ابن جول مراد حليموف الكولونيل بالقوات الخاصة الطاجيكية الذي انشق وانضم لتنظيم داعش عام 2015، وتقول الوزارة إنه قُتل في سوريا.

وقالت الوزارة إن قوات الأمن قتلت 24 متشددا وأعادت الهدوء إلى السجن الذي يضم 1500 سجين. وفقد تنظيم داعش، الذي كان يسيطر في وقت من الأوقات على مساحات شاسعة من الأراضي في سوريا والعراق، معاقله الآن. وكان داعش قد أعلن مسؤوليته عن تمرد في سجن آخر بطاجيكستان في نوفمبر حدث عقب شن أنصاره هجوما داميا على سياح غربيين في يوليو عام 2018.

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