مقتل العشرات في تمرد لسجناء من داعش في طاجيكستان

دوشانبي-العنوان

أعلنت سلطات طاجيكستان الإثنين مقتل 32 شخصاً في تمرد لأعضاء من تنظيم داعش مساء الأحد في سجن قريب من العاصمة دوشانبي.

وكان نحو ألف من مواطني طاجيكستان قد انظموا إلى التنظيم في سوريا والعراق.

وقالت وزارة العدل في بيان إن العصيان بدأ عند الساعة مساء الأحد حيث طعن السجناء أولا حتى الموت ثلاثة حراس، ثم “بهدف ترهيب السجناء” طعنوا خمسة منهم.

وأضافت، “بعد ذلك احتجزوا معتقلين آخرين رهائن قبل أن يضرموا النار في المنشآت الطبية للسجن و”يهاجموا طاقم المركز ليحاولوا الفرار”.

وأوضح البيان أنه “على أثر عملية رد، قتل 24 من أعضاء هذه المجموعة واعتقل 35 آخرون وتم تحرير الرهائن”، موضحًا أن العملية انتهت وعاد الهدوء إلى السجن.

وبحسب السلطات، فإن من بين الذين شاركوا في العصيان، بهروز غولمورود (20 عاما) نجل قائد سابق للقوات الطاجيكستانية السابقة والذي أصبح من الكوادر المهمة لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وقتل في سبتمبر 2017.

وحكم على بهروز غولمورود في يوليو 2017 بالسجن 10 أعوام لمحاولته الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

المصدر-( ا ف ب)

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