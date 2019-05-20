سقوط صاروخ كاتيوشا قرب السفارة الأمريكية ببغداد

بغداد-العنوان

ضرب صاروخ كاتيوشا مركز المنطقة الخضراء في بغداد، الأحد، دون أن تتأثر السفارة الأمريكية في العراق بالعملية، وفقا لما أعلنه الجيش العراقي.

وقال الجيش العراقي إن صاروخا أطلق على المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، التي تضم مباني حكومية وسفارات أجنبية، مساء الأحد وسقط بالقرب من السفارة الأمريكية لكنه لم يؤد إلى سقوط ضحايا.

وجاء سقوط الصاروخ بعد أسبوعين من تحذير وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو القادة العراقيين خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقا من أن واشنطن سترد بقوة إذا أخفقوا في إبقاء الفصائل المدعومة من إيران، التي توسع نفوذها في العراق وتشكل الآن جزءا من جهازه الأمني، تحت السيطرة.

وكانت السلطات الأمريكية قد أجلت الأسبوع الماضي الموظفين غير الأساسيين من السفارة الأمريكية ببغداد والقنصلية في أربيل.

وسارع حلفاء عراقيون لإيران لإدانة الهجوم وشددوا على أن نشوب حرب بين طهران وواشنطن ستضر بغداد والمنطقة كلها.

المصدر-(وكالات)

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