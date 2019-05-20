ميركل تتفقد قوات التدخل السريع للناتو في مونستر | صور

تفقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين، لواء المدرعات التاسع للجيش الألماني في مدينة مونستر بولاية سكسونيا السفلى غربي ألمانيا.

وتتولى ألمانيا هذا العام مسئولية قوات التدخل السريع لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ويشكل لواء المدرعات محور هذه القوة المعروفة باسم "رأس الحربة".

ويشارك في قوات التدخل السريع جنود وجنديات من تسع دول.

ورحب بميركل في ميدان تدريبات القوات قائد اللواء، بريجادير جنرال أولريش شبانوت. ومن المفترض أن تتمكن قوات التدخل السريع من الانتقال إلى أي مكان يستلزم تواجدها فيه في مدة تتراوح بين 48 و 72 ساعة، وتم تأسيس هذه القوات عام 2014 كرد فعل على العدوان الروسي على شبه جزيرة القرم، وكانت روسيا ضمت شبه الجزيرة الأوكرانية عقب استفتاء غير معترف به وفقا للقانون الدولي. وقدم الجنود تدريبا على الاشتباك أمام ميركل اليوم، كما أطلعوها على بعض أنظمة الأسلحة والمركبات والعتاد. ومن المخطط أن تجري المستشارة محادثات مع الجنود. تجدر الإشارة إلى أن مدينة مونستر هي أكبر مقر للقوات البرية في ألمانيا.

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