محمد الامين يكتب :

في ليبيا: أبالسة الأرض الطليقة تنُوبُ عن شياطين الجنّ المصفّدة!! أسلحتكم جديدة، وعتادكم لمّاع،، وشعبكم جائع،، فمن أين لكم هذا؟

بعيدا تنازع الشرعية، والتشاتم الذي يفسد الصيام.. وبعيدا كذلك عن مناكفات المحاور الإقليمية وعن التفاصيل التي صار الجميع يعلمها ويفقهها.. لنتساءل بهدوء عن مؤاخذات الليبيين على الوضع الراهن،، يعني على الشّقّين المتحاربين حاليا، والذين يمثلان مرحلتين ونظامين وحكومتين وبرلمانين وجيشين، أو أكثر.. ما الذي افتقده الليبيون بغياب دولة ما قبل فبراير؟ وما الذي أصبحوا عليه في عهد المجلس الانتقالي وحكومتيه؟ ومن بعده المؤتمر وحكومتيه؟ ومن بعده المجلس الرئاسي وحكومته؟

لا خلاف في أن الليبيين قد افتقدوا في كل هذه الفترات أمورا أساسية، وهي المعيشة، والأمان والخدمات والسيادة الوطنية.. هذا بالإضافة إلى مسائل أخرى فرعية، وهي كثيرة بالمناسبة..

افتقرت ليبيا إلى الأمان رغم كونها امتلكت الحكومات والمؤسسات، نظريا، على الأقل.. وافتقدت السيادة الوطنية واستُبيحت برّا وبحرا وجوّا، رغم كونها تمتلك جيشين ومئات الميليشيات المسلحة وترسانة سلاح هائلة.. فبمنطق القوة العسكرية، وفي الأحوال الاعتيادية، تمتلك ليبيا قوة ومقومات تمكنها من العيش في أمن وسلام ، أما أن تعجز عن الدفاع عن نفسها، وتسرح العصابات وتمرح وترتع على حدودها وفي أعماق أراضيها دون حسيب ولا رقيب، فهذه من المفارقات التي على حكومتي برقه وطرابلس الإجابة عنها.. وهذا يعني بالمحصلة، أن الحكومات والجيوش مجتمعة قد أخفقت في تأمين البلاد وحمايتها. ويعني كذلك أنها فشلت في حماية المواطن الليبي بالداخل، دليل هذا انتشار الجريمة واستلاب قرار الدولة وانهيار النظام التعليمي والنظام الصحي والضماني على نحو واضح لا يحتمل التشكيك.

هذا الفشل تأكد على المستوى المعيشي والاقتصادي باختفاء السيولة وندرتها، ورداءة المواد الاستهلاكية والتموينية وشُحّها، ونقص الأدوية وتفاقم الاحتكار والغلاء..

في كل هذه الأحوال والنكسات التي يفترض أنها تكفي لطرد الطبقة السياسية من الحكم ومن المشهد برمّته خائبة تجرّ أذيال العار والخزي،، ظلت هذه الوجوه المعاندة المستكبرة تدّعي الطهر وتلعب دور الضحية البريئة، بل وتكاد تتهم المواطن بافتعال مشاكله.. وفي كل هذه الأحوال، لم يجرؤ أحدٌ على الاعتراف أو الاستقالة، أو الإقرار بالمسئولية عن دمار أو تخريب أو أزمة.. لا شيء من كل ذلك قد وقع.. هذا باعتبار ان هؤلاء قد تمترسوا خلف سلطان السلاح أو نفوذ القبيلة أو المنطقة أو الولاء الإقليمي.. هذا يعني بالضرورة أنهم لا يصلحون لإدارة الشأن العام في ليبيا، بسبب عدم الكفاءة وانعدام معايير الشرف والنزاهة والمصداقية، بل وانعدام الولاء للوطن، واعتناق جنسيات أجنبية ليس إلا دليلا معلوما عما نقول..

..الطريف والمحيّر في كل هذا أن النفط والعائدات لم تتوقف عن التدفق طوال هذه الفترة، أي ما يقارب عقدا من الزمن..

والطريف أيضا، أن المعونات الدولية لم تتوقف، والمساعدات التي ترقى إلى مستوى التسول، لم تتوقف كذلك،، بمختلف أشكالها: أغذية، ملابس، حقائب مدرسية، ادوية، أمصال تطعيم، تدريب، مساعدات عسكرية، وأمنية مختلفة!!

تحولت ليبيا إلى ثقب اسود يبتلع المليارات دون أن يستفيد شعبها أو مناطقها النائية شيئا.. بل تصاعد الموقف ليشكل مشاهد نكبة معلنة في قطاعات كثيرة، كالصحة والأمن والبيئة والغذاء والجريمة والتعذيب والتهريب والاستغلال والمتاجرة بالبشر!! ولم تسلم مليارات الأموال المجمدة والمصادرة من السطو والنهب والتبديد بمسوّغ وبغيره..

بعد كل ما سبق استعراضه من “خير ومزايا”، ودون أن تنتاب أحد من حكام ليبيا والأطهار “صحوة ضمير” أو “نوبة” من الخلق أو النُّبل،، وبينما كان الليبيون يمنّون النفس بمخرج سلمي يسمح له بالخلاص منهم دون خسائر، ويبتهلون إلى المولى كي ينجيهم من براثن هؤلاء الأبالسة،، ارتأى هؤلاء وهم على بُعد أيام من فرصة الخروج الآمن، أن يزيدوا الليبيين عذابا وامتهانا.. قرروا أن تندلع حرب رمضانية أخرى،.. قرروا أن يمارسوا مهمتهم في خلافة شياطين الجنّ المصفّدة،، ويستعرضوا مهاراتهم في الاحتراب والتنكيد على الشعب الذي أذعن لهم فغلبوه على أمره ونغّصوا عليه حياته.. وما يزال الحبل على الجرار، وما تزال حفلة الدم متواصلة..

في حفلة الدم الرمضانية،، تعجّ الصور والمقاطع الصادرة من الجانبين بالأسلحة الجديدة، والطائرات المسيّرة، و”العناصر الأجنبية المحترفة” [مواهب القتل، إياك أن تسمّيهم مرتزقة!!].. العربات المصفحة والقذائف اللامعة وكل وسائل القتل التي تكلف المليارات، خرجت للتّوّ واللحظة لتسفك دماء الليبيين، وتزهق أرواح الشباب المشحون بالكراهية والنقمة على شركاء الوطن من الجانبين، من أجل عيون نجوم الفشل السياسي والسقوط الأخلاقي الذين يجوبون عواصم العالم تاركين أبناءنا يموتون كل لحظة.. يجوبون العواصم بحثا عن شروط ومغانم أفضل ليس للتفاوض،، بل لوقف إطلاق النار!!

أتساءل ببراءة عن مصدر هذه الأسلحة والذخائر والطائرات والقذائف؟؟!! من أين أتت؟ ولماذا؟ وهل هي مدفوعة الثمن أم بالمجان؟؟!!

ماذا لو أنفق نظامَـــا برقة وطرابلس المليارات التي اشتروا بها السلاح والذخيرة والجواسيس والعيون والشاشات والمراسلين على المواطن، وحاولوا حلّ مشاكل الليبيين في برقه وفي الغرب والجنوب؟ ماذا لو أصلحوا بها ما تهدم وألّفوا بها القلوب وحشدوا بها الدعم للانتخابات والمصالحات وجبر الأضرار للناس؟ لماذا لا يشترون بها الأمل بدل شراء وسائل القتل والدمار؟؟

الأموال متوفرة إذن..وهنالك طفرة نفطية في الأفق اليوم.. فهل ينوُون توجيه عائدات ارتفاع أسعار النفط نحو تمويل الحروب وقتل الليبيين؟ هل ينوُون إحراق ثروة الليبيين في سبيل أطماعهم السلطوية وكراهيتهم وبغضائهم ونزواتهم؟

قد يقولون لك أن ما تراه من سلاح وعتاد قد وفد بالمجاّن أو في شكل عطايا ودعم أو “مكرمات رمضانية خيرية”.. أو أنك تعاني من تهويمات رمضانية أو شرود سبّبه الصيام أو السهر، وهذا محيّر.. فالأمر يتم أمام العالم بأسره، والمجتمع الدولي يعلم أن ليبيا ليس بها مصانع سلاح ولا عتاد ولا طائرات ولا ذخيرة!! فهل استحال رصدها واستعصت معرفة مصادرها السرية والمعلنة وتعذّر تطبيق القانون الدولي عليها؟ أم أن الأمر دون أهمية طالما أن من سيموتون هم ليبيون، وأن إخلاء ليبيا من أهلها قد أصبح هدفا،، ومصلحة،، ومطلبا ليس من أعداء الشعب الليبي الذين هم بالمناسبة حلفاء للنظامين المتحاربين في برقه وطرابلس، بل من الطبقة السياسية التي تريد تغيير الشعب كي تستمرّ هي في الحكم بأي وجه من الوجوه!!

هذا مجرد تلخيص بسيط للحصيلة الدامية والبائسة لمنظومة انشطرت، وأفرزت نظامين يتحاربان اليوم على أرض ليبيا وسينتهي بهما الأمر إلى تقسيمها لو اقتضت مصلحة كل منهما ذلك، وسيهرب كل طرف منهما بما ظفر به منها ويستصدر لنفسه صك ملكية مزوّر يفرضه على أهلها بالشرق أو بالغرب فيحكم له ما يشاء الله أن يحكم.. وليذهب بقية الليبيين إلى الجحيم.. لا يهمّ ما دامت مصالح هؤلاء مستمرة وثرواتهم متراكمة وعوائلهم وأبناؤهم بخير وعافية دون تهجير ولا نزوح ولا مجاعات ولا خوف ولا تشريد..

السناريوهات المقبلة والاحتمالات سوداوية وقاتمة للأسف.. ولا أمل في انتهاء هذا النزاع الكريه إلا بمعجزة تنقذ الشعب المسكين وتخلّصه من طبقة انتهازية مجرمة تحالفت عليه وتتصارع اليوم كي تحكمه إلى الأبد.. والله المستعان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا