الشرطة الفرنسية تخلي برج إيڤل بعد محاولة شخص تسلقه

أخلت الشرطة الفرنسية برج إيڤل، بعد محاولة شخص تسلقه، وفقًا لما ذكرته، سكاي نيوز، ولم ترد أي تفاصيل بعد.
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ايوان ليبيا
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