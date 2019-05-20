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الشرطة الفرنسية تخلي برج إيڤل بعد محاولة شخص تسلقه

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أخلت الشرطة الفرنسية برج إيڤل، بعد محاولة شخص تسلقه، وفقًا لما ذكرته، سكاي نيوز، ولم ترد أي تفاصيل بعد.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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