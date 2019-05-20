سكاي: رغم اهتمام يونايتد وليفربول.. دي ليخت إلى برشلونة

وأشار التقرير إلى أن سعر اللاعب يقدر بـ65 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت “سكاي” أن الدولي الهولندي صاحب الـ19 عاما ارتبط بالانضمام إلى مانشستر يونايتد وليفربول، لكن رغبته حسمت الأمر بالانضمام إلى كتيبة كامب نو.

دي ليخت تم تصعيده للفريق الأول بأياكس في صيف 2016 قادما من أكاديمية النادي، ويمتد عقده الحالي مع الفريق حتى صيف 2021.

وشارك الدولي الهولندي مع أياكس خلال الموسم الجاري في 55 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

وقاد دي ليخت، أياكس رفقة زملائه لتحقيق لقب الدوري الهولندي لأول مرة خلال الموسم المنصرم منذ موسم 2013-2014 كما توج بطلا لكأس هولندا هذا الموسم لأول مرة منذ عام 2010.

دي ليخت لعب لمنتخب هولندا منذ عام 2017 وشارك في 15 مباراة دولية سجل خلالها هدفا.

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