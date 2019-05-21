النائب الأول للرئيس الإيراني: ليس من مصلحة أمريكا التورط في حرب معنا

حذر النائب الأول للرئیس الإيراني إسحاق جهانجیری، أنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة "التورط في حرب معنا".

وقال جهانجيري في مراسم تدشین المتحف الوطنی للریاضة بمقر اللجنة الوطنیة للألعاب الأوليمبیة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أظهر عبر تهدیده بأنه فی قمة الجهل بتاریخ إیران وحضارتها؛ مشیرًا بذلك إلي التغریدة الأخیرة لترامب حول إيران، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

كان ترامب قد صرح أمس الأحد، بأنه إذا أرادت إيران القتال "فسيكون ذلك نهايتها رسميا".

وأضاف جهانجيري أنه علي الساسة الأمریكیین أن یقوموا بمراجعة تاریخ إیران لیعرفوا مكانتها فی العالم على مدى التاریخ؛ مضیفا أنه "لیس من مصلحتهم أن یتورطوا فی حرب معنا". يشار إلى أن التوتر تصاعد بشدة بين الولايات المتحدة وإيران مؤخرا عقب تهديدات الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 40% من إمدادات النفط العالمية بسبب تشديد العقوبات على النفط الإيراني، وردا على ذلك قامت واشنطن بتعزيز قدراتها العسكرية في منطقة الخليج. ورغم التصعيد ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقائد الثورة الإسلامية الإيراني على خامنئي عدم سعيهما للدخول في حرب.

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