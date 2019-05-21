ماكرون يؤكد قوة العلاقات الفرنسية – الألمانية قبل الانتخابات الأوروبية

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، مجددا إيمانه بأهمية علاقات فرنسية ألمانية قوية، وذلك قبل أيام من الانتخابات الأوروبية.

وقال ماكرون، في مقابلة نشرت في عدة صحف فرنسية إقليمية، إن أوروبا لا يمكن أن تتقدم إذا كانت هناك خلافات فرنسية ألمانية.

وأضاف أنه والمستشارة الألمانية آنجيلا ميركل يتبادلان الاحترام ويعملان معا بشكل جيد.

وتابع: "لقد قبل الألمان حلولا توافقية حقيقية"، وسرد عدة مجالات ما بين الموازنة ومنطقة اليورو والدفاع وحماية حقوق النشر علاوة على الدفاع عن أوروبا من مصالح القوى الكبرى. ومع ذلك، قال ماكرون إنه لا يؤمن باتحاد أوروبي "عقيم" لا يمكن فيه معالجة الخلافات. ولدى مناقشته انتخابات البرلمان الأوروبي، التي من المقرر أن تجري في فرنسا يوم الأحد، قال ماكرون، إن هذه الانتخابات تحظى بنفس أهمية الانتخابات الأولى في عام 1979 حيث يواجه الاتحاد الأوروبي "خطرا وجوديا". وقال، إنه لاحظ ولأول مرة تعاونا بين الأحزاب القومية والمصالح الأجنبية، بهدف تفكيك أوروبا، وأضاف: "لم يكن الروس والعديد من الآخرين أبدا حريصين من قبل على تعزيز الأحزاب المتطرفة".

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