ايوان ليبيا – وكالات :

اجتمع عميد بلدية سرت مختار المعداني، الإثنين، مع مدير مكتب الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية بسرت نورى الفقي، ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي عقيد فتحي أشكرني، وتم الاتفاق على تفعيل الشرطة الزراعية بسرت وتحديد مهامها..

وقال الناطق الرسمي بالمجلس البلدي سرت، مدير مكتب الإعلام، محمد الأميل إن الاجتماع خصص لتدارس عدد من الموضوعات المتعلقة بإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة، ومنها مشروع تربية الدواجن بمنطقة الثلاثين ومشروع الديك الرومي ووضع آلية بشأنهما، كما تمحور الاجتماع حول موضوع الأعلاف المتأخرة لمربى الدواجن والأغنام إضافة إلى الأسمدة وكيف حصول المواطن عليها.

وخلال الاجتماع بحث عميد بلدية سرت نتائج دوريات أفراد الحرس البلدي سرت على المحال التجارية والقصابين والصيدليات والمختبرات الطبية وتطبيق الإجراءات الادارية والقانونية.

وكلف المعداني، رئيس جهاز الحرس البلدي سرت، بضرورة حصر المتميزين من الضباط وضباط الصف بالجهاز لتقديم حافز تشجيعي لهم نظير أعمالهم وجهودهم، ووجه تعليماته لجهاز الحرس بضرورة تكثيف الجهود والحملات التفتيشية بالمدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا