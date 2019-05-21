حقيقة الطائرة التي تغير وجهتها فجأة من إسطنبول إلى طرابلس نحو مصراتة

ايوان ليبيا – وكالات :

غيّرت طائرة شحن تابعة لشركة ” أيرو ترانس ” المولدوفية للشحن الجوي خط رحلة لها من إسطنبول إلى طرابلس بشكل مفاجئ نحو مصراتة للمرة الثانية على التوالي في أقل من أسبوع بعد رحلة مماثلة يوم 14 مايو الجاري.

ووفقاً للبيانات التي قدمها برنامج ” فلايت رادار 24 “ للملاحة الجوية فقد أقلعت الطائرة من إسطنبول أمس على تمام الساعة 4:20 من عصر الإثنين وحطت في مطار مصراتة الساعة 6:30 من مساء ذات اليوم .

وقبل هبوطها في مصراتة إستدارت الطائرة بزاوية 90 درجة عن خطها المبرج لها نحو طرابلس وإستبدلته بوجهتها الأخرى ولا يُعرف حتى الآن ما تحمله الطائرة أو سبب جدولتها على أنها متجهة لمعيتيقة بينما تحط في وجهة أخرى .

وتحصلت صحيفة محلية على لقطات فيديو للطائرة وهي من طراز ” بوينغ 747 “ فور هبوطها من ناحية المدرج الشرقي في مطار مصراتة الذي غادرته في وقت متأخر من مساء ذات اليوم دون أن يعلن عن أي حالة طوارئ دفعتها لتغيير المسار ، كما أن البيانات بيّنت قيامها بثلاثة رحلات مشابهة إنتهت بها في مصراتة أيام 13 و 14 و 19 مايو الجاري وهي رحلة يوم أمس بينما تظهر البيانات الفورية بأن الوجهة المعلنة هي امعيتيقة .

وغالباً ما تسلك الرحلات الرابطة بين طرابلس ومصراتة وإسطنبول طريقاً جوياً متعارف عليه في جنوب المتوسط مروراً بقبرص ثم الأجواء المقابلة لشرق ليبيا ، لكن هذه الطائرة وفي المرتين حلقت من إسطنبول غرباً نحو الأجواء اليونانية ومنها إلى شرق إيطاليا ومن ثم بإنحرافة غير مؤلوفة نحو الأجواء الليبية .

وإتصلت الصحيفة بالبريد الإلكتروني مع شركة ” أيروترانس ” طلباً للتعليق حول سبب تغيير مسار الرحلة من طرابلس إلى مصراتة للمرة الثانية في أسبوع وما إذا كان أمر إستبدال الوجهة المعلنة متعمداً وكذلك عن حمولتها لكنها لم تتحصل على أي رد حتى وقت متأخر من مساء اليوم .

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