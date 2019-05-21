أهمية تناول الطعام في نفس الوقت يومياً

ايوان ليبيا – وكالات :

بعد يوم مزدحم وملىء بالمهام، يمكن أن تتخطى بعض الوجبات، أو تتناولها في أوقات متأخرة، مما يصعب عليك تناول الطعام في نفس الوقت يومياً.

ويتسبب هذا في تأثيرات سلبية على الصحة، فيؤدي هذا إلى تقليل فرص خسارة الوزن، كما يزيد من احتمالية الإصابة ببعض الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع الثاني.

إليك أسباب ستحفزك لتناول الطعام في نفس الوقت يومياً:

إن تناول الطعام بشكل غير متسق يومياً يؤثر على عملية التمثيل الغذائي ومعدل معالجة الدهون أو السكر والكوليسترول في الجسم.

وبمجرد تعطيل هذه العملية من خلال تغيير مواعيد الطعام وتناوله بشكل عشوائي كل يوم، فسوف تزداد مخاطر زيادة الوزن وتصاب أعضاء الجسم بخلل في وظائفها.

أما في حالة تناول الطعام في وقت محدد يومياً، فسوف يزداد التمثيل الغذائي وتستطيع خسارة المزيد من الوزن.

2 -التحكم في الشهية

إن جسم الإنسان يحتوي على ساعة داخلية، تعطي إشارات بالجوع عندما يحين الموعد الخاص بتناول الطعام.

وعند تناول الطعام في نفس الوقت يومياً، فلن تشعر بالجوع بين الوجبات، لأن الجسم يعتاد على هذه الأوقات، وبالتالي لن تضطر لتناول كميات كبيرة من الطعام.

أما إذا اختلف هذا الوقت، فسوف يزداد الشعور بالجوع لأن موعد الوجبة يأتي دون تناولها.

عندما تتناول الوجبات في أوقات مختلفة وليس وفقاً لجدول زمني منتظم يومياً، يزداد التوتر في الجسم.

فعلى سبيل المثال، عند تناول الإفطار في السابعة السابعة صباحاً في أحد الأيام، وتتناوله في الساعة الحادية عشر في اليوم التالي، يصاب الجسم بارتباك نتيجة إفرازه لهرمون الكورتيزول المسبب للإجهاد والتوتر.

ويؤدي ارتفاع مستوى الكورتيزول بالجسم إلى زيادة مقاومة الانسولين، مما يمكن أن يسبب الإلتهابات، ويزيد مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

من خلال بعض الطرق، يمكن أن تحافظ على تناول الطعام في نفس الموعد يومياً، وهي:

وينصح الإستيقاظ في وقت مبكر لتناول الوجبات في موعدها الأمثل، فتكون وجبة الإفطار في الساعة التاسعة صباحاً، وجبة الغذاء في الساعة الثالثة عصراً، ووجبة العشاء في السابعة السابعة مساءاً.

وبشكل عام، ينصح بتقسيم الطعام إلى 5 وجبات على مدار اليوم، ثلاث وجبات أساسية في المواعيد المذكورة سابقاً، وبين كل وجبة وأخرى نتناول وجبة خفيفة تحتوي على الخضروات والفاكهة. فهذا سيضمن عدم الشعور بالجوع على مدار اليوم.

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