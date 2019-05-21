أقوم بإعداد شعبي للدفاع عن وطننا.. رئيس فنزويلا يحتفل بالذكرى السنوية لإعادة انتخابه

كتب مادورو في تغريدة عقب مسيرة في العاصمة كاراكاس "أشكر الشعب الفنزويلي لصموده وولائه ودعمه الحاسم لحكومتي خلال هذا العام، الذي واجهنا خلاله اختبارات صعبة واعتداءات وحصارا إمبرياليا".

وقد اقترح مادورو على الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، ويترأسها خوان جوايدو الذي نصب نفسها رئيسا للبلاد، إجراء انتخابات تشريعية مبكرة " لإظهار من يحظى بدعم الشعب".

ورد جوايدو قائلا " في 20 /مايو 2018 أظهرنا أننا لا نؤمن بالمسرحيات. العالم واضح: اغتصاب السلطة هو نظير للتدمير ، ونحن نرفض سرقة السيادة الشعبية ".

وأضاف" مسرحية هزلية جديدة لن تؤدي سوى إلى تفاقم الأزمة" . ووصف مادورو في خطابه المفاوضات الاستكشافية بين ممثلي حكومته والمعارضة بوساطة النرويج" بالإيجابية للغاية". وأضاف" أؤمن بالحوار كوسيلة للتغلب على اختلافاتنا، ولكني أقوم بإعداد شعبي للدفاع عن وطننا". ويذكر أن مادورو، الذي فاز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات التي قاطعتها المعارضة منذ عام، يواجه أزمة دفعت أكثر من ثلاثة ملايين مواطن فنزويلي لمغادرة البلاد في ظل ارتفاع معدلات التضخم ونقص السلع. واعترفت عشرات الدول، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا منذ يناير الماضي.

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