حقيقة نقل الباخرة التركية لإرهابيين الى ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قال ضابط البحرية بالجيش الوطني الليبي، العقيد أبوبكر البدري، إن الباخرة التركية أمازون، التي رست قبل أيام في ميناء العاصمة طرابلس، كانت تقل عددا من الإرهابيين.

وذكر البدري في تصريحات إعلامية نقلتها الزمان التركية أن شحنة المدرعات التي أعلن عن وصولها إلى المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، كانت للتغطية فقط على الشحنة الحقيقية التي قال إنها تتمثل في عناصر التنظيمات الإرهابية كداعش وغيرها الذين تم نقلهم من سوريا والعراق إلى ليبيا، إضافة إلى كميات من الأسلحة والذخائر التي قدمتها تركيا كدعم للمجموعات المسلحة في طرابلس.

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