الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يعلن فوزه بولاية ثانية

جاكرتا-العنوان

أعلن الرئيس جوكو ويدودو اليوم الثلاثاء فوزه بولاية ثانية رئيسا لأندونيسيا، في العاصمة التي عُززت فيها الإجراءات الأمنية، بعد تنديد منافسه برابو سوبيانتو بعمليات تزوير واسعة النطاق خلال الانتخابات.

وقال ويدودو أمام الصحافة إلى جانب شريكه في اللائحة معروف أمين بعد حملة أحدثت انقساما عميقا في البلاد، “سنكون القادة وحماة جميع الأندونيسيين”. ومنذ أكثر من شهر، كان ويدودو يمتنع عن إعلان الفوز، في انتظار النتائج الرسمية لانتخابات 17 إبريل.

وقد حصل ويدودو الملقب “جوكوي” على 55,5 بالمئة من الأصوات مقابل 44,5 بالمئة لمنافسه، الجنرال السابق برابو سوبيانتو، كما أعلنت صباح الثلاثاء لجنة الانتخابات.

وبذلك يفوز الرئيس المنتهية ولايته الذي انتُخب رئيسا لثالث ديموقراطية في العالم في 2014 بحصوله على 53,15 بالمئة من الاصوات، في هذه الانتخابات بتقدم واضح.

من جانبه، رفض برابو النتائج الرسمية، لكنه دعا انصاره الى الحفاظ على هدوئهم، موضحا انه سيستخدم “جميع الوسائل الشرعية” لإحقاق الحق.

وقد اختار جوكو ويدودو (57 عاما) الذي يُعتبر مسلما معتدلا في بلد يتقدم فيه الإسلام المحافظ، مرشحا لمنصب نائب الرئيس الداعية المحافظ أمين معروف، لطمأنة الناخبين المتدينين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية