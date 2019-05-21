تشيلسي يعلن تجديد عقد جيرو لموسم إضافي‎

وينتهي تعاقد جيرو مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري بعدما انضم قادما من أرسنال الإنجليزي يناير 2018، ليغلق الباب حوله رحيله دون مقابل الصيف الجاري.

وخاض جيرو 62 مباراة منذ قدومه سجل خلالها 17 هدفا، منها 10 أهداف الموسم الحالي في الدوري الأوروبي قادت البلوز للنهائي.

وأصبح جيرو أول لاعب يتصدر ترتيب هدافي مسابقة أوروبية ويسجل 10 أهداف في موسم واحد.

وأبدى جيرو سعادته بالتوقيع قائلا عبر الموقع الرسمي “أنا سعيد للغاية لتجديد تعاقدي، أريد البقاء على الأقل لموسم وحيد، أشعر أنني جزء من الفريق العائلة، من البداية وآمل أن أحقق ألقابا”.

بطل العالم سيكون بمثابة طوق نجاة لهجوم تشيلسي في ظل إيقاف النادي عن إبرام التعاقدات لفترتي انتقالات الصيفية والشتوية المقبلة.

رحل الإسباني ألفارو موراتا لصفوف أتليتكو مدريد معارا وتقل فرصة عودته للبلوز، فيما فشل الأرجنتيني جونزالو هيجواين في فرض نفسه على خطط وأفكار ماوريسيو ساري.

ويمتلك تشيلسي فرصة إنهاء الموسم بالتتويج بلقب حال الفوز على أرسنال – فريق جيرو السابق – في نهائي الدوري الأوروبي في 29 مايو المقبل.

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