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صاروخية تاونسيند تفوز بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

هدف جناح كريستال بالاس سكن شباك مانشستر سيتي بتسديدة صاروخية في شباك البرازيلي إيدرسون.

هدف جاء ليقود فريقه للفوز 3-2 على أبطال الدوري ويكبدهم الهزيمة الأولى في الموسم على ملعب الاتحاد ديسمبر 2018.

The winner of the Carling Goal of the Season Award 2018/19 is … 🥁

@CPFC’s @andros_townsend 🦅

For his sublime volley, in a thrilling 3-2 win away against @premierleague champions, @ManCity

Congrats, Andros! pic.twitter.com/kGHu1k6GlI

وتفوق هدف الدولي الإنجليزي، على هدف البلجيكي إدين هازارد الذي سجله في شباك وست هام، وكذلك فينسينت كومباني في شباك ليستر سيتي.

وسجل تاونسيند 6 أهداف وصنع 5 في 38 مباراة بقميص نسور لندن.

وتفوق تاونسيند على 10 أهداف سُجلت الموسم الحالي في الفيديو التالي:

Among the contenders for Carling’s @premierleague Goal of the Season Award we have… 🥁

@hazardeden10 @VincentKompany @andros_townsend

And even more screamers

But who should win? Download the Carling Tap app & vote for your winner: https://t.co/0mgm5R5ESi pic.twitter.com/di4SFTokmz

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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