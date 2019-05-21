450 شابا وشابة يشاركون فى 150 ركنا بمهرجان ليالي رمضان بعنيزة| صورة

يقدم مهرجان "ليالي رمضان" وفعالياته بالسوق المركزية وسط محافظة عنيزة، العديد من التسهيلات والدعم للشباب والأسر المنتجة، من خلال 150 ركناً موزعة في جنبات السوق، يعمل بها أكثر من 450 فرداً، إيماناً بأهمية دعم الشباب والأسر المنتجة، وإتاحة الفرصة لهم لتسويق منتجاتهم.

وأوضح المشرف العام علي المهرجان أمين لجنة التنمية السياحية بعنيزة يوسف بن عبدالرحمن الوهيب، أن دعم الشباب والأسر المنتجة واجب اجتماعي هام، مؤكداً أن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، يسعى دائماً لدعم الشباب والأسر المنتجة بالمنطقة على كافة الأصعدة، منوهاً بأهمية الأدوار التي تقوم بها الأسر المنتجة ودورهن الفاعل في المجتمع.

و أشار الي أن دعم الشباب والأسر المنتجة له دور فاعل في تعزيز المنتجات الوطنية والحفاظ على الموروث الغذائي الشعبي للمنطقة، مؤكداً أهمية مشاركة الشباب والأسر المنتجة في هذه المهرجانات، وما يقدمونه للزوار من مأكولات شعبية ومشغولات وحرف يدوية، مشيراً إلى أن المهرجان لم يقم إلا لخدمتهم كواحد من أبرز أهدافه، إلى جانب دعم الرواد من شباب وشابات الأعمال، وشباب عربات الفود ترك، وتنشيط الحركة التجارية في المنطقة المركزية.

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