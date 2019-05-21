الأعلى للدولة يدعو الرئاسي الى مقاطعة القمة العربية في مكة

ايوان ليبيا – وكالات :

قال عضو المجلس الأعلى للدولة، عبدالقادر احويلي، إن المجلس أوصى بمقاطعة القمة العربية الطارئة المقرر عقدها بمكة المكرمة، يوم الخميس 30 مايو الجاري.

وأوضح احويلي أن المجلس عقد أمس الإثنين جلسته العادية بحضور 68 عضوًا وهيئة الرئاسة مكتملة ومناقشة الأوضاع الحالية وكيفية المساهمة في حل الأزمة.

وتابع عضو المجلس الأعلى للدولة أن الأعضاء توصلوا إلى ضرورة دعم الجبهات وحل مشكلة المياه، بالتعاون مع مجلس النواب المنعقد في طرابلس.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على إرسال توصية للمجلس الرئاسي بمقاطعة القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة، يوم الخميس 30 مايو الجاري، والتي دعا إليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، للوقوف أمام التحديات التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وتلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج دعوة رسمية من الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، وفق وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق.

وأوضح احويلي أنه جرى الاتفاق على إنشاء فريق للعمل بالتشاور مع مجلس النواب المنعقد في طرابلس للاستعداد إلى ما بعد الحرب على أن يتم تشكيل الفريق من خبراء في جميع التخصصات.

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