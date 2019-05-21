مستشار سابق لترامب يدعو أمريكا لدعم الجيش الليبي

ايوان ليبيا – وكالات :

قال المستشار السابق للرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وليد فارس إن محاصرة الجيش الليبي لموانئ غرب ليبيا تهدف إلى وقف شحنات الأسلحة القادمة إلى الجهاديين وميليشيات الإخوان.

فارس طالب في تغريدة لها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” القوات البحرية الأمريكية والفرنسية بدعم خطوة الجيش الليبي لمنع وصول شحنات الأسلحة إلى المجموعات الإرهابية.

يشار إلى أن تصريحات فارس تأتي بعد وصول شحنة أسلحة ومدرعات إلى ميناء طرابلس البحري قادمة من شمال تركيا على متن سفينة شحن تحمل علم دولة مولدوفا يوم 18 مايو الجاري .

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