الاتحاد الأوروبي ينشئ أسطول طائرات مشتركا لمكافحة حرائق الغابات

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم الثلاثاء، إنشاء أسطول طائرات مشترك لمكافحة حرائق الغابات في دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المفوضية أن كرواتيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسويد ستوفر بدءا من الصيف المقبل سبع طائرات إطفاء وست مروحيات لهذا الغرض.

من جانبه، قال كريستوس ستيليانديس، المفوض الأوروبي المسئول إن حرائق الغابات ليست مستبعدة، وأضاف أن من المنتظر استخدام الأسطول في حال لم تكن لدى دول التكتل وسائل كافية للتعامل مع حرائق الغابات.

كان البرلمان الأوروبي ودول التكتل اتفقا نهاية العام الماضي على اتخاذ إجراء مشترك لتحسين الاستعداد لمواجهة كوارث الطبيعة، ومن المنتظر مستقبلًا في حالات الطوارئ مثل حرائق الغابات والأعاصير والفيضانات، توفير أجهزة ومسعفين من الاحتياطي الموجود لدى الاتحاد الأوروبي وسيضم هذا الاحتياطي أيضا طائرات إطفاء وتجهيزات لعمليات البحث والإنقاذ ومستشفيات ميدانية، بالإضافة إلى فرق طوارئ طبية ستنضم إلى هذا الاحتياطي مع مرور الوقت. وفي حال واجهت دولة من دول التكتل كارثة، فبوسعها طلب المساعدة من الدول الأخرى. كانت اليونان والسويد على وجه الخصوص قد واجهتها في العام الماضي حرائق غابات استمرت على مدار أسابيع، وقد تلقت الدولتان مساعدات من دول من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال. وحسب بيانات المفوضية الأوروبية، فقد لقي أكثر من 100 شخص في أوروبا حتفهم في فيضانات وأعاصير وزلازل وحرائق غابات.

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