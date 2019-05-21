الفوضى الدائمة في ليبيا .. لماذا يمكن أن يؤدي هجوم حفتر في طرابلس إلى كسر الجمود في البلاد … عن فورين أفيرز

المؤلف إيثان تشورين

صادر بتاريخ 19 أبريل 2019

في وقت سابق من هذا الشهر، وبينما تستعد الأمم المتحدة لعقد مؤتمر آخر لإنهاء النزاع المستمر منذ حوالي ثماني سنوات في ليبيا، أمر الجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق البلاد، بشن هجوم على العاصمة طرابلس. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت قوات حفتر ستنجح في الاستيلاء على المدينة. لكن النصر الحاسم للجنرال من شأنه أن يجلب النظام النسبي إلى ليبيا، على الأقل في الوقت الحالي.

لقد أدان المجتمع الدولي بشكل متقطع هجوم الجيش الوطني الليبي، وطالب “جميع الأطراف” بالالتزام بعملية الأمم المتحدة ودعم منافس حفتر حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً لها. وفي الأسبوع الماضي، انضم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو إلى القطيع، داعياً حفتر إلى “إيقاف” تقدمه. وعلى الرغم من هذه الإدانات، من الواضح أن بعض الدول، بما في ذلك فرنسا والإمارات العربية المتحدة، تعلن تصريحات معينة بينما تأمل سراً أن تؤدي أعمال حفتر إلى إخراج ليبيا من معاناتها السياسية العميقة.

على مدار أربع سنوات، اعتبر الكثيرون في وسائل الإعلام الغربية حفتر كديكتاتور طموح يقوض جهود الأمم المتحدة المضنية لجمع الفصائل المتحاربة في البلاد. ومع ذلك فقد الكثير من الليبيين صبرهم تجاه حكومة الوفاق الوطني ودعموا جهود الجيش الوطني الليبي – ليس بسبب أي تعاطف كبير مع حفتر ولكن لأنهم يشعرون أنه الممثل الوحيد في البلاد الذي يسعى بنشاط إلى تلبية احتياجات ليبيا الأمنية الكبيرة.

تعطل المسار الديمقراطي

توقع عدد قليل من المراقبين المطلعين أن يؤدي سقوط الديكتاتور الليبي معمر القذافي في عام 2011 على وجه السرعة أو بسهولة إلى الديمقراطية. كما كانت الإنجازات المبكرة للثوار الليبيين ملحوظة للغاية: فخلال عامين من الإطاحة القذافي، أجرت ليبيا انتخابات وطنية حرة ونزيهة إلى حد كبير، وشهدت انتقال سلمي للسلطة من هيئة انتقالية غير منتخبة إلى حكومة منتخبة (المؤتمر الوطني العام)، وشهدت نموا سريعا للمجتمع المدني والصحافة الحرة. لكن كما أعرب الرئيس السابق باراك أوباما عن أسفه في عام 2014، فشلت الولايات المتحدة في الاستعداد لما حدث بعد سقوط القذافي.

هناك خطأ أمريكي آخر لم يلاحظه أحد إلى حد كبير: وهو أنه كجزء من “الحرب على الإرهاب”، قامت إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش “بإعادة” بعض أعداء القذافي الإسلاميين الذين كانوا يخشون من العودة إلى ليبيا حتى لا يتعرضوا للتعذيب والاستجواب وقد كانت هذه خطوة مشينة وذات نتائج عكسية في الوقت نفسه. فعندما اندلعت الثورة في عام 2011، قامت قطر وتركيا بتمويل وتسليح هؤلاء الإسلاميين وحلفائهم، الذين واصل الكثير منهم القتال ضد المتمردين المعتدلين في ليبيا وسوريا. وبعضهم كان متورطا في هجمات 11 سبتمبر 2012 على البعثة الأمريكية في بنغازي، والتي أسفرت عن مقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز وإنهاء رغبة إدارة أوباما في العمل الأمريكي في ليبيا.

بعد أن جمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعض الأصول الأجنبية لنظام القذافي السابق في أواخر عام 2011، تدفقت مليارات الدولارات على مصرف ليبيا المركزي وتم دفعها بشكل عشوائي لجميع الذين يدعون أنهم من “الثوار”. وقد حول ذلك طرابلس إلى أرض تغذية للمتمردين والراديكاليين والمجرمين الذين يسعون للوصول إلى السلطة وفي الوقت نفسه يقوضون تشكيل الحكومة الناشئة. وأصبحت الفوضى أسوأ بعد الهجوم على البعثة الأمريكية في بنغازي، وهو الهجوم الذي أسفر عن طرد القوى الغربية من ليبيا وسهل تنسيب المتطرفين في مناصب رئيسية في وزارة الدفاع، على سبيل المثال. وبموجب هذه المناصب، سهّلوا نقل الأسلحة وبناء شبكات المحسوبية مع حلفائهم – وخاصة الإسلاميين والميليشيات من مدينة مصراتة الساحلية القوية. وفي غضون أشهر، سقطت بنغازي أمام الجماعات المسلحة المتحالفة مع القاعدة.

بعد ذلك بفترة وجيزة، في يونيو 2014، أجرت ليبيا انتخاباتها الوطنية الثانية، والتي كان أداء الأحزاب الإسلامية فيها سيئًا مرة أخرى. ورفض الإسلاميون، بدعم كبير من قطر وتركيا، النتائج، وشنوا إلى جانب حلفائهم من الميليشيات من مدينة مصراتة الساحلية هجومًا على مطار طرابلس، مما تسبب في امتداد القتال إلى مناطق سكنية، بما في ذلك الحي الدبلوماسي. وسحبت الولايات المتحدة دبلوماسييها الباقين، وانتقل مجلس النواب إلى مدينة طبرق الشرقية، حيث عينت قيادته رسميًا حفتر – وهو لواء من عهد القذافي كان قد عاد من منفاه الأمريكي عام 2011 – قائدا للجيش الوطني الليبي. وفي طرابلس، رفض أعضاء التحالف الإسلامي ومصراتة الاعتراف بالحكومة المنتخبة وجلبوا أعضاء آخرين غير منتخبين إلى المؤتمر الوطني العام. وظل المؤتمر الوطني العام (GNC) يعمل بصعوبة في الفترة من خريف عام 2012 حتى أغسطس 2014، عندما تم استبداله رسميًا بمجلس النواب.

في صيف عام 2014، استضافت الأمم المتحدة حوار المصالحة في المغرب. وأنتجت المحادثات وثيقة بعنوان الاتفاق السياسي الليبي (LPA)، والتي وقّعها ممثلو كل من حكومتي طرابلس وطبرق في ديسمبر 2015. وكان الهدف من الاتفاق السياسي الليبي هو جسر الخلافات بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام المنهك من خلال إنشاء مزيج من الاثنين لتكوين حكومة الوفاق الوطني. وكانت النتيجة فوضى مطلقة.

في ديسمبر 2015، عُهد بمهام السلطة التنفيذية إلى المجلس الرئاسي المؤلف من تسعة أشخاص يتكون من رئيس وخمسة نواب للرئيس وثلاثة وزراء. وتم اختيار هيئة استشارية، المجلس الأعلى للدولة، من ممثلي الحكومتين. لكن كانت هناك مشكلة قانونية: إذ أنه بموجب شروط الاتفاق السياسي الليبي، كان لا بد من التصديق على حكومة الوفاق الوطني بتصويت من مجلس النواب، والذي سيتم بعد ذلك إدخاله في حكومة الوفاق الوطني كهيئة تشريعية. وكانت إحدى النقاط الشائكة الرئيسية للتصديق على مجلس النواب هي مادة في الاتفاق السياسي الليبي تم تصميمها لتهميش حفتر، الذي اعتبره التحالف الإسلامي – مصراتة أكبر تهديد.

في البداية، رفض كل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام المشاركة في الاتفاق السياسي الليبي. وعقدت حكومة الوفاق الوطني أولى اجتماعاتها في تونس لأول مرة في يناير 2016، ثم نُقلت إلى جيب في طرابلس، بينما واصل مجلس النواب مطالبته بحكم ليبيا من الشرق. وبينما جلست حكومة الوفاق الوطني في طريق مسدود ومعزولة في طرابلس، حقق حفتر انتصارات في ساحة المعركة. وبحلول عام 2017، كان قد نجح في طرد تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (ISIS)، وغيره من المتطرفين من بنغازي، مما عزز شعبيته في جميع أنحاء البلاد. وعلى سبيل المثال، وجدت إحدى الدراسات التي نشرها المعهد الهولندي للعلاقات الخارجية في عام 2018، على سبيل المثال، أن الجمهور الليبي كان لديه ثقة أكبر بكثير في قدرة الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر على “توفير الحماية” بالمقارنة مع حكومة الوفاق الوطني.

على الرغم من أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين قد ساعدوا بحماس على الإطاحة بالقذافي، إلا أنه بعد هجوم بنغازي عام 2012، فقد الغرب مرة أخرى الاهتمام بليبيا. ولم يبدأ هذا الموقف في التغير إلا في عام 2016 عندما وصلت عواقب الخلل السياسي في ليبيا إلى الشواطئ الأوروبية: فقد ارتفعت الهجرة الأفريقية نحو أوروبا عبر ليبيا، وتوسع تنظيم الدولة الإسلامية بسرعة في ليبيا وشمال إفريقيا. وخشي القادة الأوروبيون من أن الإرهابيين سيدخلون بلادهم مختفين بين اللاجئين وطالبي اللجوء. وفي الواقع، أصبحت المناطق الداخلية في طرابلس ساحة تدريب للمفجرين الانتحاريين في أوروبا وتونس، بمن فيهم الشخص الذي قتل 22 في حفل موسيقي في مانشستر، إنجلترا في 2017.

وفي مواجهة هذه الأزمة، اختار المجتمع الدولي النفعية بدلا من الاستقرار على المدى الطويل. وفي أوائل عام 2016، حول الغرب فجأة اعترافه من مجلس النواب إلى حكومة الوفاق الوطني التي لم يتم يكن قد تم التصديق عليها بعد. وبإذن من حكومة الوفاق الوطني، بدأت الولايات المتحدة في قصف تنظيم الدولة الإسلامية في معقله في سرت، في حين أبرمت إيطاليا صفقات مع ميليشيات طرابلس لإبقاء طالبي اللجوء الأفارقة يعانون في ليبيا. وهذا الأمر لم يغضب الليبيين فحسب، بل أخضع المهاجرين إلى الفظائع على أيدي المتجرين بهم. ولكن بحلول نهاية عام 2016، أصبح حفتر قويًا جدًا بحيث لا يمكن تجاهله، وأصبح الصدع بينه وبين حكومة الوفاق الوطني أكثر صعوبة من أن يتم جسره. وبعد أن وجد حفتر القليل من الدعم الشعبي في الغرب، اتجه إلى روسيا ومصر والعديد من دول الخليج بدلا من ذلك، في حين زعم أنه هو والجيش الوطني الليبي يتبعون مجلس النواب، وليس حكومة الوفاق الوطني، التي وفقًا لعملية الاتفاق السياسي الليبي لم تكن موجودة.

بعد أن علق الاتفاق السياسي الليبي في الوحل مرة أخرى، في يونيو 2017، عينت الأمم المتحدة مبعوثها الرابع إلى ليبيا، غسان سلامة، الذي حاول إنعاش الاتفاق السياسي الليبي من خلال إشراك المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب لتبسيط هيكل قيادة حكومة الوفاق الوطني. وأعلن سلامة المحبط في الشتاء الماضي أنه سينتقل مباشرة إلى مؤتمر وطني شامل يغطي جميع القضايا المعلقة في وقت واحد. وتم تأجيل المؤتمر، المقرر عقده في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن بدأ حفتر هجومه.

من مسيرة مؤيدة للجيش الوطني الليبي في بنغازي، أبريل 2019

هي ينتهي القتال؟

معظم الليبيين اليوم يريدون ببساطة النظام ووضع حد للقتال في البلاد. ونظرًا لأن المجتمع الدولي ليس مستعدًا لقبول مسؤوليات وتكاليف التدخل بنفسه، فإن تحركات حفتر الحالية قد تكون فرصة لتغيير الوضع الراهن، تمامًا مثلما أدى اندفاع المتمردين المفاجئ في عام 2011 إلى التقسيم الفعلي للبلد بين المتمردين ونظام القذافي.

إن هجوم حفتر مقامرة خطيرة: فالتغيير السريع والراديكالي على الأرض يمكن أن يؤدي إلى وقف لإطلاق النار من شأنه أن يكسر قبضة الميليشيات على العاصمة، وبالتالي على حكومة الوفاق الوطني. ويمكن أيضا أن يكون مقدمة لمحاولة حفتر لإقامة حكم استبدادي على البلاد. وإذا كان هناك مأزق طويل الأجل، يمكن أن تشهد البلاد تصعيدًا دراماتيكيًا إلى حرب بالوكالة، حيث تدعم قطر والإخوان المسلمين حكومة الوفاق الوطني، وتدعم المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة حفتر. وخلال الأيام القليلة الماضية، كشف حصار حفتر عن انشقاقات داخل الميليشيات المرتبطة بحكومة الوفاق الوطني، وانقسامهم حول دور تنظيم الدولة الإسلامية والجهاديين المرتبطين بتنظيم القاعدة في القتال الحالي. وقد أدى ذلك إلى انقسام المجتمع الدولي: حيث يدعو الاتحاد الأوروبي حفتر إلى وقف تقدمه، كما فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تمرير مشروع قرار يدين الهجوم.

بافتراض أن ينجح الجيش الوطني الليبي في السيطرة على طرابلس – وأن يقبل المجتمع الدولي بهذه النتيجة – كيف يمكن للحكومة الليبية تأمين الشرعية السياسية؟ أولاً، يتعين على الأمم المتحدة إدخال قوة حفظ سلام تراقب الجيش الوطني الليبي، وتساعد في حل ونزع سلاح الميليشيات المتبقية في البلاد، وتساعد في تحقيق الاستقرار بعد انتهاء الصراع.

أكدت الخبيرة القانونية الليبية عزة مغور بشكل مقنع بأن أي حل قانوني لأزمة ليبيا يجب أن يأتي من مجلس النواب، فهو آخر هيئة منتخبة قانونًا في البلاد. وفي هذا السيناريو، سيكون مجلس النواب بمثابة هيئة تصديق على قانون انتخابي جديد وحكومة مؤقتة تكنوقراطية مبسطة يمكنها توجيه البلاد حتى تكون جاهزة للانتخابات الوطنية. وسيكون مثل هذا النهج قريبًا لما توقعته أول حكومة بعد القذافي، أي المجلس الانتقالي الوطني، قبل أن يضغط عليه الإسلاميون والولايات المتحدة للاندفاع نحو الانتخابات. وبعد الانتخابات، ستبدأ عملية استكمال مشروع الدستور مرة أخرى.

إذا اعتقد حفتر أن المجتمع الدولي لن يدعم حكومة الوفاق الوطني ولن يسمح بدكتاتورية عسكرية، فمن المحتمل أن يكون مقتنعًا بمواصلة دوره كقائد للجيش الوطني الليبي، يتبع حكومة شرعية. وبدلا من ذلك، قد يشارك في العملية السياسية كواحد من العديد من المرشحين للمناصب المدنية.

ليس على الولايات المتحدة فعل الكثير للمساعدة. يمكن لإدارة ترامب تجنب الوقوع في نفس الفخ مثل سابقتها من خلال عدم الانضمام إلى الهستيريا السائدة حول حفتر والجيش الوطني الليبي، وكذلك أيضًا من خلال التوضيح المؤلم لحفتر أنه يجب أن يقتصر دوره على تأمين البلاد، وليس اضطهاد المنافسين وتعزيز السلطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا