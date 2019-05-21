أولى الصفقات تقترب؟ سكاي: يونايتد توصل لاتفاق مع جناح سوانزي

الشبكة أشارت إلى اتفاق الشياطين الحمر مع جيمس على البنود الشخصية، بينما يتبقى الآن الاتفاق مع ناديه الويلزي.

الصفقة تقترب أكثر من الإتمام، والجناح صاحب الـ21 عاما قد يكون أولى صفقات مانشستر يونايتد الصيفية.

القيمة المتوقعة للصفقة 15 مليون إسترليني، حسبما ذكرت سكاي في تقرير سابق، مع تبقي عام واحد على نهاية عقده مع سوانزي سيتي.

جيمس كان قريبا من الانتقال إلى صفوف ليدز يونايتد تحت قيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا في يناير الماضي، لكن الصفقة لم تتم في الساعات الأخيرة.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن أداء اللاعب الويلزي على الصعيدين المحلي والدولي جذب أنظار عدة أندية من بينها ليفربول ويونايتد، قبل أن تتجه الصفقة للأخير.

مدربه في المنتخب الويلزي وأسطورة يونايتد ريان جيجز قال عنه سابقا: “إنه موهبة. عندما يكون لديك هذا السرعة الكبيرة فأنت تهديد على أي مستوى كجناح، من الواضح بالنسبة لي أنه يجب أن يلعب كجناح”.

وأضاف “عندما كنت أصغر سنا، كان يجب علي تطوير الأجزاء الأخرى وهو ما أشعر أنه فعله. لقد لعب في المقدمة وهو ما سيساعده لأن ذلك يمنحك تقديرا لما عليك القيام به”.

اختر تشكيل مانشستر يونايتد المثالي للموسم الجاري:

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