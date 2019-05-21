ميسي وديبالا يقودان قائمة الأرجنتين في كوبا أمريكا.. واستمرار غياب إيكاردي

ولم تشهد القائمة أي مفاجآت كبيرة، حيث تواجد باولو ديبالا نجم يوفنتوس في القائمة رغم التقارير التي زعمت خلال الأيام الماضية وجود نية لاستبعاده.

واستمر غياب ماورو إيكاردي هداف إنتر ميلان عن المناسبات الكبيرة لمنتخب بلاده، رغم مشاركته في ودية ضد المكسيك أوخر العام الماضي.

يذكر أن الأرجنتين تلعب في المجموعة الثانية مع كولومبيا وباراجواي وقطر.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إستيبان أندرادا ( بوكا جونيورز ) – فرانكو أرماني ( ريفر بليت ) – أوجستين مارشسين ( كلوب أمريكا )

الدفاع: نيكولاس أوتاميندي ( مانشستر سيتي ) – خوان فويث ( توتنام ) – فونيس موري ( فياريال ) – ميلتون كاسكو ( ريفر بليت ) – رينزو سارافيا ( راسينج ) – نيكولاس تاجليافيكو ( أياكس )

الوسط: جيوفاني لو سيلسو ( ريال بيتيس ) – أنخيل دي ماريا ( باريس سان جيرمان ) – باولو ديبالا ( يوفنتوس ) – ماركوس أكونا ( سبورتنج لشبونة ) – رودريجو دي بول ( أودينيزي ) – إزكويل بالاسيوس ( ريفر بليت ) – ليوناردو باريديس ( باريس سان جيرمان ) – روبيرتو بيريرا ( واتفورد ) – جيرمان بيزيلا ( فيورنتينا ) – جويدو رودريجيز ( كلوب أمريكا )

الهجوم: ليونيل ميسي ( برشلونة ) – سيرخيو أجويرو ( مانشستر سيتي ) – لاوتارو مارتينيز ( إنتر ميلان ) – ماتياس سواريز ( ريفر بليت )

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