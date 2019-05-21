قوائم تصفيات يورو 2020 – بن يدر يعود لـ فرنسا وتواصل استبعاد لاكازيت ولابورت

ويخوض المننخب الفرنسي 3 مباريات، تبدأ بمواجهة بوليفا وديا في الثاني من يونيو، ثم تركيا وأندورا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأوروبية.

وتقع فرنسا في المجموعة التاسعة من التصفيات وتحتل صدارتها برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن تركيا، من جولتين بالفوز على أيسلندا ومولدوفا.

ويمتلك وسام بن يدر فرصة المشاركة الرسمية لأول مرة مع فرنسا بعدما خاض مباراة ودية أمام كولومبيا قبل كأس العالم الماضية، وتواجد في القائمة الاحتياطية للمونديال.

24 joueurs appelés par Didier Deschamps dont 3 nouveaux ! 🇫🇷 #FiersdetreBleus

France🆚Bolivie – Dim. 02/06 à Nantes

Turquie🆚France – Sam. 08/06

Andorre🆚France – Mar. 11/06 pic.twitter.com/PMBFYE4yV9

وتواصل غياب ألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال وإيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي، وكذلك نبيل فقير صانع ألعاب ليون.

ويغيب أيضا عن أبطال العالم كل من أنطوني مارسيال جناح مانشستر يونايتد وعثمان ديميبلي لاعب برشلونة.

وتعد تلك أول مرة ينضم خلالها ليو دوبويس مدافع ليون لقائمة منتخب فرنسا وقد تشهد كذلك مشاركته الرسمية الأولى.

وجاءت قائمة الديوك الفرنسية كالآتي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – هوجو لوريس (توتنام الإنجليزي) – بنيامين لوكوميته (مونبيلييه الفرنسي) – مايك ماينان (ليل الفرنسي).

الدفاع: لوكاس ديني (إيفرتون الإنجليزي) – ليو ديبوس (أولمبيك ليون الفرنسي) – كيلمونت لونجليه (برشلونة الإسباني) – فيرلان ميندي (أولمبيك ليون الفرنسي) – بنيامين بافارد (شتوتجارت الألماني) – صامويل أومتيتي (برشلونة الإسباني) – رافائيل فاران (ريال مدريد الإسباني) – كروت زوما (إيفرتون الإنجليزي).

الوسط: نجولو كانتي (تشيلسي الإنجليزي) – بلاس ماتويدي (يوفنتوس الإيطالي) – تونجي نودومببلي (أولمبيك ليون الفرنسي) – بول بوجبا (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – موسى سيسوكو (توتنام الإنجليزي).

الهجوم: وسام بن يدر (إشبيلية الإسباني) – كينجسلي كومان (بايرن ميونيخ الألماني) – أوليفييه جيرو (تشيلسي الإنجليزي) – أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد الإسباني) – توماس ليمار (أتليتكو مدريد الإسباني) – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي) – فلوران توفان (أولمبيك مارسيليا الفرنسي)

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