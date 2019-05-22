بيل: لاعبو كرة القدم آلات.. ليس لدينا حرية مثل الجولف

النجم الويلزي ظهر في فيلم من إنتاج محطة “بي تي سبورت” تحت عنوان State of Play.

وعند سؤال بيل عن استعادة اللاعبين المعتزلين لحياتهم الطبيعية بعد توديع كرة القدم، أجاب: “هذا صحيح، لأن الرياضي المحترف في رياضة جماعية، لا يستطيع تحديد جدول مواعيده الخاصة، هذا لا ينطبق على لاعب الجولف أو التنس على سبيل المثال”.

وأضاف: “ولذا نحن أشبه بالإنسان الآلي، يتم إخبارنا أين ومتى نتواجد، وتوقيت تناولنا الطعام، وتوقيت الاجتماع بالمدرب. تفقد أسلوب حياتك الطبيعي، يخبرونك بما يجب فعله”.

وأكمل: “لا تستطيع فعل ما تريده في الوقت الذي تريده. ولذا أتفهم تماما ما يشعر به المعتزلون”.

واستدرك: “ولكن على صعيد آخر، أعتقد أن مسيرة لاعب كرة القدم قصيرة للغاية، أحيانا عليك أن تضحي. البعض يعتقد أنها تستحق هذه التضحية، والبعض الآخر لا يظن ذلك”.

واعترف بيل أن كرة القدم لم تعد ممتعة مثلما في الطفولة: “عندما تكون طفلا، لا ينشغل ذهنك بأي شيء، تستمع فقط باللعب رفقة أصدقائك، وتضحك من قلبك”.

ويواصل: “أما على المستوى الاحترافي، فالضغط يكون كبيرا، بالإضافة إلى كثير من التوقعات تضعها عليك الجماهير، قد يتحدثون عنك بشكل سلبي طوال الوقت، ولذا تفتقد لتلك المشاعر التي انتابتك في طفولتك”.

مختتما: “هذا طبيعي في أغلب الرياضات حتى أكون صريحا”.

اختر تشكيل ريال مدريد في الموسم المقبل، هل تتوقع استمرار بيل؟

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا