الإمارات ترحب بورشة السلام من أجل الازدهار في البحرين

قالت الإمارات العربية المتحدة اليوم إنها ترحب بورشة العمل الاقتصادية "السلام من أجل الازدهار" التي ستستضيفها البحرين في 25 و26 يونيو بالتعاون مع الولايات المتحدة لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية.

وتعتبر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤتمر بمثابة مقدمة لخطتها الرامية لإحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأعلنت دولة الإمارات أيضا عن دعمها لورشة العمل ومشاركتها بوفد فيها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية مساء الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان إن ورشة العمل تهدف إلى "رفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني وتمكينه من العيش والاستقرار والعمل لمستقبل مزدهر". وأضاف البيان "إن الإمارات وإذ ترحب بورشة السلام من أجل الازدهار لتؤكد موقفها السياسي بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

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