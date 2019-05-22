أمير الكويت: الأوضاع التي تمر بها المنطقة بالغة الدقة والخطورة

وصف أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأوضاع التي تمر بها المنطقة حالياً بسبب التوتر في الخليج بين أمريكا وإيران بأنها "بالغة الدقة والخطورة".

جاء ذلك في كلمة له وجهها للدبلوماسيين، مساء الثلاثاء، لدى زيارته مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة الكويت.

وقال أمير الكويت: "يدرك جميعنا أننا نعيش في ظروف بالغة الدقة والخطورة، ويدرك أيضاً وتيرة التصعيد المتسارعة في منطقتنا".

لكنه أعرب عن أمله في أن "يعود الهدوء إلى المنطقة، وأن تسود الحكمة والعقل في التعامل مع الأحداث من حولنا".

وأوضح، أن "الدبلوماسية الكويتية ترتكز على الحرص بمد جسور السلام وإرساء التعاون بين دول وشعوب العالم؛ لخلق مصالح مشتركة بعيداً عن التدخل في شئون الآخرين، والحفاظ على حسن الجوار والتمسك بقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي".

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