الشرطة الإندونيسية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين رافضين لنتائج الانتخابات|صور

أطلقت الشرطة الإندونيسية الغاز المسيل للدموع، اليوم الأربعاء، لتفريق متظاهرين رافضين لنتائج الانتخابات الرئاسية التي خسر فيها مرشح المعارضة برابوو سوبيانتو.

وتجمع المتظاهرون الذين يتهمون حكومة الرئيس الحالي جوكو ويدودو، بتزوير الانتخابات لضمان إعادة انتخابه، منذ يوم الثلاثاء أمام هيئة الإشراف على الانتخابات في جاكرتا.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية ديدي براسيتيو، إن الشرطة أمرت الحشد بالتفرق في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، لكنهم ردوا بإطلاق الشماريخ وإلقاء الحجارة، مما أجبرها على استخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.

واستمر هذا الوضع حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء. وقال ديدي، إنه تم اعتقال 20 شخصا بدعوى تحريض الحشد على مهاجمة قوات الأمن.

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