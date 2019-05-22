ألمانيا : ندعم التنفيذ الصارم لحظر الأسلحة

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، أن ألمانيا تدعم بشكل كامل قرارًا قويًا لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية والتنفيذ الصارم لحظر الأسلحة في ليبيا.

وأعرب أوفتشا، في تغريدة عبر حسابه «تويتر»، عن دعمه لإحاطة مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة حول تطورات الوضع في ليبيا والتي قدمها في جلسة مجلس التي عقدت أمس الثلاثاء بنيويورك.

وكتب أوفيتشا قائلا: «تهانينا للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة على إحاطته الإعلامية القوية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ألمانيا تدعم بشكل كامل قرارا قويا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، واستئناف العملية السياسية، والتنفيذ الصارم لحظر الأسلحة».

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