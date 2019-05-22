وزير الطاقة الروسي: تعاوننا مع السعودية يضمن استقرار سوق النفط

شدد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك على أن التعاون مع السعودية يضمن توازن العرض والطلب واستقرار سوق النفط.

وتوقع، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الأربعاء، نشوء مخاطر الطلب على النفط خلال الأعوام القليلة المقبلة، بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي، مع بداية انخفاض معدل نمو التجارة العالمية وتصاعد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأوضح أن شهر أبريل شهد زيادة في تنفيذ الحصص حسب اتفاقية "أوبك+"، حيث بلغ متوسط النسبة المئوية للتنفيذ 164 في المائة بشكل تراكمي في دول أوبك وغير الأعضاء في هذه المنظمة، كاشفاً أن سبب التوصل إلى هذه النسبة العالية يرجع بشكل أساسي إلى الحرص في تنفيذ الاتفاق من قبل السعودية.

وأضاف نوفاك أن "النصف الثاني من عام 2019 سيوضح إلى أي مستوى سيستقر إنتاج وصادرات إيران، مبيناً أن وضع الإنتاج في فنزويلا لا يزال غير واضح، بينما ننتظر نمو الإنتاج في الولايات المتحدة بعد نهاية فترة قيود البنية التحتية في بيرميان خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2019". وأكد أن التنفيذ المنضبط لاتفاقية "أوبك+"، أدى إلى عدم ضخ الدول المشاركة نحو مليار برميل إلى السوق بين 2017 و2018، ما أسهم في انخفاض الإنتاج في عدد من البلدان وتقليص الفائض في السوق العالمية، مشيراً إلى زيادة في الاستثمارات العالمية بقطاع النفط والغاز للعام الثالث على التوالي، من نحو 430 مليار دولار في عام 2016 إلى 500 مليار دولار في عام 2019.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا