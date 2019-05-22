مراجعة الجنسيات السودانية بالتجنس خلال الفترة الماضية

أصدر المدير العام لقوات الشرطة السودانية قرارا قضى بتكوين لجنة فنية متخصصة لفحص ومراجعة الجنسيات السودانية بالتجنس والممنوحة بموجب المادة (9) من قانون الجنسية السودانية، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأوضح تعميم صادر من الشرطة أن اللجنة الفنية تختص بمراجعة كل الجنسيات بالتجنس والتي صدرت خلال الفترة السابقة ومدى استيفائها للشروط والضوابط القانونية.

يذكر أن اللجنة الخاصة بحصر ودراسة طلبات منح الجنسية السودانية بالتجنس والصادرة بالقرار رقم(2016/850م) قد تم إيقاف أعمالها في وقت سابق بقرار من المدير العام لقوات الشرطة.

تأتي لجنة المراجعة والفحص استكمالا للقرار الخاص بإعادة النظر في الوثائق الممنوحة حفاظا للهوية السودانية وصونا لوثائق الهوية. وأمهل المدير العام لقوات الشرطة فترة أسبوعين للجنة لرفع توصياتها بعد فحص كل الحالات توطئة لرفعها للجهات السيادية لاتخاذ القرار بشأنها.

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