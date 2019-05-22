أرسنال: ما حدث مع مخيتاريان غير مقبول.. سنجتمع مع يويفا بعد نهائي الدوري الأوروبي

وصرح فيناي قائلا: “أشعر بمعاناة لأجد كلمات قوية تصف ما أشعر به”.

وأضاف “لا نشعر أن بإمكانه السفر وهو شيء محزن كليا، لا تحصل على فرصة للعب نهائي أوروبي غالبا، وتم سلب ذلك من ميكي”.

وأكمل “أوضحنا وجهة نظرنا كليا لليويفا، وكتبنا لهم، وأيضا سنجتمع معهم وجها لوجه بعد النهائي لنعبر عن أن الوضع غير مقبول ولا يمكن أن يحدث مجددا سواء لأرسنال أو أي أحد”.

نهائي الدوري الأوروبي يقام بين أرسنال وتشيلسي يوم 29 من الشهر الجاري، ويقام في مدينة باكو بأذربيجان.

نادي أرسنال كان قد أصدر بيانا رسميا يوم الثلاثاء أعلن من خلاله عن عدم سفر مخيتاريان مع الفريق للنهائي بسبب “مخاوف على حياته” وذلك في بيان رسمي.

ويوجد توتر كبير بين أرمينيا دولة مخيتاريان وأذربيجان، وكان هناك قلق كبير بشأن وجوده في هذه المباراة ومخاطر على حياته.

ولم يسافر مخيتاريان مع أرسنال إلى أذربيجان لمواجهة قره باج في الدوري الأوروبي هذا الموسم ضمن دور المجموعات خلال شهر أكتوبر الماضي.

وانضم الدولي الأرميني صاحب الـ30 عاما إلى أرسنال قادما من مانشستر يونايتد في يناير 2018 في صفقة تبادلية رحل خلالها أليكسيس سانشيز إلى الشياطين الحمر.

وشارك مخيتاريان خلال الموسم الجاري في 39 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 7 آخرين.

هل يمكنك اختيار التشكيل المثالي لأرسنال قبل مواجهة تشيلسي؟

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