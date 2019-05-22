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الإمارات ترحب بانضمام عدد من الدول للتحقيقات حول العمليات التخريبية لناقلات النفط

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بانضمام عدد من الدول الصديقة والشقيقة إلى التحقيقات الجارية حول العمليات التخريبية التي استهدفت أربع ناقلات تحمل أعلام الإمارات و المملكة العربية السعودية و مملكة النرويج بالقرب من المياه الإقليمية للدولة بخليج عمان الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

و قالت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها : "إن حرص شركائنا الدوليين على المشاركة في التحقيقات و تضافر الجهود يدعم الحيادية والشفافية في الوصول إلى النتائج المطلوبة وهو ما تتطلع إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من وراء هذا التحقيق".
و أضافت الوزارة :" إن التحقيقات المشتركة تأتي لتؤكد حرص المجتمع الدولي على حماية أمن الملاحة البحرية و حركة التجارة الدولية و سلامة إمدادات الطاقة " .. وأكدت أنه مع انضمام الدول المشاركة سيأخذ التحقيق مجراه و يستغرق ما يلزم من الوقت.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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