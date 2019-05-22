مرشح المعارضة يطلق حملته استعدادا لإعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول التركية

أطلق أكرم إمام أوغلو، مرشح المعارضة لرئاسة بلدية إسطنبول التركية اليوم الأربعاء حملته استعدادًا لإعادة الانتخابات.

وقال أوغلو، أمام حشد من أنصاره في إسطنبول، اليوم إنه تم حرمانه من المنصب الذي "استحقه"، وذلك بعدما وافقت اللجنة العليا للانتخابات على إعادة الانتخابات، بعد إعلان فوزه بها.

واتهم أيضا حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، والذي ظل يحكم إسطنبول لسنوات، بإهدار المال العام بإعادة الانتخابات في المدينة.

وقال :" سنغير سياسة الهدر معنا"، مشددا على أنه واثق من الفوز في الانتخابات، وتعهد بأن يكون "عمدة للجميع". وينتمي إمام أوغلو إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، وكان فاز برئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات التي جرت نهاية مارس الماضي، متقدما بفارق ضئيل على رئيس الوزراء السابق مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم. وقررت اللجنة العليا للانتخابات مطلع أيار/مايو الجاري إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، استجابة لاعتراضات حزب "العدالة والتنمية". وقررت إعادة إجراء الانتخابات في 23 يونيو المقبل.

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