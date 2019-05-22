برلمان جنوب إفريقيا ينتخب رامابوسا رئيسا للبلاد

انتخب برلمان جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء سيريل رامابوسا رئيسا للبلاد في أول جلسة للبرلمان منذ فوز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بأغلبية المقاعد في انتخابات أجريت هذا الشهر.

وانتخب النواب رامابوسا، وهو أيضا زعيم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، بالتزكية في الجمعية الوطنية قبيل تنصيبه يوم السبت.

وفاز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بسهولة في الانتخابات العامة التي أجرتها جنوب إفريقيا في الثامن من مايو أيار، لكن نصيبه من الأصوات تراجع، مما يعكس غضبا من فضائح الفساد وعدم المساواة بين الأعراق والتي لا تزال قائمة بعد نحو 30 عاما من تولي الحزب السلطة.



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