راكيتيتش: لم أفكر في ترك برشلونة.. أتفهم الشائعات

وقال الكرواتي في حوار مع صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:”لا أستطيع تفسير الشائعات. أحترم الفرق الأخرى. أنا في المكان الذي أريده، يفكرون بي لأني أؤدي جيدا، لكني سعيد في برشلونة”.

وواصل “أقوم بعملي جيدا هنا ولا أفكار أخرى لدي. أتفهم الشائعات والكل لديه رأيه الخاص. أحترمها لكني لم أفكر في الرحيل”.

وكتبت تقارير أن راكيتيتش (31 عاما) قد ينتقل إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي ويرحل عن برشلونة الذي قضى بين جدرانه 5 سنوات.

وراكيتيتش، وصيف مونديال 2018 مع كرواتيا، من أهم لاعبي برشلونة. شارك في 53 مباراة بالموسم الحالي وسجل 5 أهداف وأرسل 10 تمريرات حاسمة.

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