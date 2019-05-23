مشرع بريطاني: خطة ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي أسوأ من ذي قبل

قال المشرع البريطاني جيكوب ريس-موج الأربعاء، إن خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي الجديدة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أسوأ من خطتها القديمة، فيما تحاول ماي للمرة الرابعة تمرير اتفاقها للانسحاب من التكتل.

وقال ريس-موج، وهو مشرع مهم في حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي، إنها قد تخسر التصويت في البرلمان على مقترحها الجديد بأكثر من الهزيمة القياسية التي تكبدتها في محاولتها الأولى تمرير الاتفاق.

وقال لتلفزيون (آي.تي.في) "إنه أسوأ مما كان عليه في المرة السابقة.. إذا طرحت مشروع القانون بالشكل الذي تقترحه… فقد تخسر بأكثر من 230 صوتا. أعتقد أن المزاج العام انقلب على الاتفاق بشكل حاد".

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