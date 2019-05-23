بدء فرز الأصوات في الانتخابات العامة الهندية

بدأت الهند اليوم الخميس فرز مئات الملايين من بطاقات الاقتراع للأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات العامة التي جرت على سبع مراحل خلال ستة أسابيع.

وتشير معظم استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع إلى أن حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيعود مجددا إلى السلطة بأغلبية مريحة.

ومع ذلك، فإن الانتخابات الهندية يصعب التنبؤ بها وقد ثبت أن العديد من استطلاعات الخروج كانت خاطئة في الماضي.

وأدلى أكثر من 605 ملايين شخص – 67% من الناخبين المسجلين في الهند – بأصواتهم في الانتخابات التي بدأت في 11 أبريل وانتهت في 19 مايو.

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