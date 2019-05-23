بدء وصول المياه لشبكة طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت منظومة «الحساونة – سهل الجفارة» بجهاز النهر الصناعي، عن بدء وصول المياه التدريجي لشبكة مدينة طرابلس عبر المسار الأوسط.

ولفت الجهاز في بيان اليوم، إلى استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات تدفق المياه وفق المواصفات الفنية لأعمال إعادة الضخ والتعبئة حتى استكمال وصول المياه لكافة المناطق خلال 48 ساعة.

لكنها لفتت عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أنه «من الصعب توقع موعد وصول المياه التدريجي حاليًا إلى مدينة طرابلس وباقي المدن؛ بسبب كثرة التجاوزات والتوصيلات غير القانونية على طول مسارات أنابيب نقل مياه المنظومة، وكذلك صعوبة الحصول على المعلومات الفنية لتعذر وصول الكوادر الفنية لحجرة التحكم الرئيسية بموقع الجهاز بطريق وادي الربيع المغلق بسبب الاشتباكات المسلحة بالمنطقة.

كان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أعلن، الثلاثاء، انتهاء أزمة إيقاف ضخ المياه إلى العاصمة طرابلس، التي اقتحمت فيها مجموعة مسلحة، مساء الأحد، موقع «الشويرف» وأجبرت العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بالتدفق.

ودعت الهيئة العامة للموارد المائية بحكومة الوفاق إلى ضرورة «تحييد مشروع النهر الصناعي عن أي تجاذبات سياسية أو مطالبات فئوية»، محذرة من أن العبث بهذا المرفق الحيوي «يهدد الأمن القومي للدولة» وإيقاف الإمداد المائي لمنظومة النهر الصناعي.

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