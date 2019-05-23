ايوان ليبيا – وكالات :

أصدر ديوان مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة، قراراً بشأن إعادة تسمية رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية أجدابيا.

ووفقاً للقرار رقم (345) لسنة 2019، تم إعادة تنصيب مجلس بلدية أجدابيا المنتخب برئاسة امبارك عثمان المنفي لإدارة المجلس التسييري لبلدية أجدابيا بدلاً عن المجلس التسييري المكلف.

ونص القرار على ان يكون العمل به من تاريخ صدوره ويلغى أي حكم يخالف احكامه وعلى الجهات المعنية التنفيذ.

يذكر ان المجلس التسييري لبلدية أجدابيا الجديد تم تشكيلة على النحو التالي: امبارك عثمان المنفي (رئيساً)، جبريل امبارك اجبيل (عضواً)، سعيد المبروك عبدالحميد (عضواً)، المبروك محمد نصر (عضواً)، نوارة معتوق الشريف (عضواً)، ويمارسون اختصاصاتهم وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعمل البلديات.

يشار إلى ان مجلس بلدية أجدابيا المنتخب تم إعفاؤه نهاية شهر إبريل سنة 2017، بواسطة القرار رقم 13 لسنة 2017، الصادر عن رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري بصفته الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من مدينة درنة شرقا وحتى منطقة بن جواد غرباً، في تلك الفترة.

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