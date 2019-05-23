قبائل زليتن تؤكد دعمها لسيف الإسلام القذافي

ايوان ليبيا – وكالات :

جدد المجلس الاجتماعي لقبائل زليتن المجاهدة برئاسة امحمد النقيب، تأكيده على دعمه لسيف الإسلام نجل الزعيم الراحل معمر القذافي.

وقال المجلس في بيان أصدره ووجهه إلى المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا، “إننا نؤكد على أن الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي يمثلنا ولن نكون إلا مع منقذ الوطن والليبيون كافة لأنه أمل ليبيا والليبيون ونرى فيه الوطن معافي والليبيون أخوة، ولن نسلم أبدا في قائد المصالحة الوطنية لإنقاذ الوطن والخروج به من براثين الظلم والفساد والقتل إلى بر الأمان”.

وأكد المجلس، أنه لا يعترف بالمحكمة الجنائية الدولية ولا بمن وصفها المجلس بـ “المدعية الظالمة” فاتو بنسودا، قائلا “إن قراركم بالمطالبة بالدكتور سيف الإسلام القذافي نراه تكملة لحملة حلف الناتو الظالم على وطننا، وقراركم الاستعماري البحت لا يهمنا في شئ”.

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