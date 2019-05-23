محمد الامين يكتب :

لا مشاحة في الاصطلاح ، انتفاضة – أحتجاج – ثورة – حرب أهلية – تمرد ..الخ

المؤكد أن العنف المسلح الذي طرأ على المجتمع الليبي 2011 كان المتغير الأساسي الذي غير الأوضاع السياسية الاجتماعية الاقتصادية في ليبيا ، وبدلا” من إهدار الوقت في نقاشات فلسفية بغية توصيف ظاهرة العنف هذه ، وبدلا” من صياغة عديد الثياب والأزياء لنفس الظاهرة ، علينا أن نبحث عن حقيقة أسبابها وجذورها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وهل ثمة اختلافات جوهرية بين عنف 2011 و عنف 2014 و عنف 2019، لماذا لم ينتهي العنف المسلح بسقوط النظام السابق؟

وهل حقا” سينتهي هذا العنف إذا خرجت جماعة الاخوان والمقاتلة واعتزلت الصراع السياسي والمسلح على السلطة ؟

أم أن هناك عوامل أخرى يمكن أن تنتج وتغذي هذا العنف المسلح قبلية وإثنية أو إقليمية ودولية ؟

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا